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عاجل.. ليستر سيتي يعلن وفاة مالكه التايلاندي فيتشاي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:16 ص
عاجل.. ليستر سيتي يعلن وفاة مالكه التايلاندي فيتشاي
فيتشاي سريفادانابرابا
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علي نبوي
 

أعلن نادي ليستر سيتي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاة مالكه فيتشاي سريفادانابرابا في حادث تحطم طائرته الخاصة بعد إقلاعها من ملعب كينج باور مساء السبت الماضي.

 

ليستر سيتي يعلن وفاة مالكه التايلاندي فيتشاي

 

ونشر النادي في بيان رسمي له أكد فيه أن مالك النادي توفى مع أربعة أشخاص أخرين كانوا على متن الطائرة.

 

وأكد النادي في بيانه بأن مباراة الفريق المقبلة ساوثهامتبون غدا الثلاثاء في كأس الرابطة سيتم تأجيلها.

 

عاجل.. ليستر سيتي يعلن وفاة مالكه التايلاندي فيتشاي
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