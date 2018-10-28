آمال ماهر تفجر مفاجأة قوية لجمهورها (صورة)





وغردت "ماهر" منذ قليل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بجهز في الألبوم اللي هيكون مفاجأة بإذن الله ويارب يكون جاهز على رأس السنة".





جاءت تلك التغريدة لتنفي ما أثير خلال الفترة الماضية عن اختفاء آمال ماهر.

للمرة الثانية، نفت الفنانة آمال ماهر ما أثير حول اختفائها، والذي ردده بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.