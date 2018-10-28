ألمانيا: الديمقراطي الحر مستعد لمحادثات حكومة ائتلافية في هيسن

قال زعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني، كريستيان ليندنر، إن "حزبه مستعد للمشاركة في محادثات تشكيل حكومة ائتلافية في ولاية هيسن".







واضاف ليندن في مقابلة مع محطة، "زد دي إف"، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن الأحزاب الوحيدة القادرة على تشكيل تحالف هي الحزب الديمقراطي الحر، والحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، وحزب الخضر.







وقال: "نحن دائماً جاهزون عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في الحكومة".







وتابع: "المطلب الوحيد هو أنه يجب أن تكون هناك شراكة ويجب أن يكون لها مضمون".







ومنع الحزب الديمقراطي الحر، تشكيل ما يسمى ائتلاف "جامايكا"، الذي يصف حكومة إئتلافية من الأحزاب الثلاثة على المستوى الوطني بعد الانتخابات في نوفمبر