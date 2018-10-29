"التعليم" تكشف إجراءات تعويض الطلاب والمعلمين عن الدروس الخصوصية



قال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، إن بعض المعلمين قاموا بحبس الطلاب داخل مراكز الدروس الخصوصية وأغلقوها عندما علموا بمرور التعليم على المراكز اليوم.



وأضاف "صابر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن المحافظ أصدر قرارًا بفتح هذه المراكز، وأنهم دخلوا بالفعل وقاموا بإخراج الطلاب أول شيء، ثم اتخذوا الإجراءات القانونية.



وأشار إلى أن بعض المعلمين بالمراكز غير تابعين لوزارة التربية والتعليم، وأن المناهج التي تدرس مختلفة عن مناهج الوزارة، لافتًا إلى أنهم أغلقوا 12 مركزًا اليوم.



وأوضح أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارًا بالاهتمام بتواجد الطلاب في المدارس الفترة المقبلة، وأنهم بصدد إنشاء قانون في الوقت الحالي لتجريم الدروس الخصوصية، ولكنهم لن ينتظروا القانون وسيقوموا بعمل مجموعات تقوية داخل المدارس، متابعًا: "سنضع المعلم في عين الاعتبار، وسنوفر له نسبة من إيرادات مجموعات التقوية لتعويضه عن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية".

