ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صاحب "تاكسي" يخصصه بالمجان لـ ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:14 ص
صاحب تاكسي يخصصه بالمجان لـ ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام
تاكسي - ارشيفية
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال كريم الشمندي، صاحب مبادرة "تاكسي بالمجان" في بني سويف: "خصصj التاكسي لتوصيل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام مجانًا، وأن الغلابة هم اللي بيحسوا ببعض، ولازم كل أخ يشعر بأخوه".

وأضاف في مداخلة ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد: "كفاية عليا دعوات الناس، ودي أحسن من كل الفلوس، وأنا متجوز، وأي شخص هيركب هيقولي معييش فلوس هوصله ببلاش".

ورد عمرو عبد الحميد قائلًا: "أنت نموذج رائع، وليا الشرف أني بكلمك، وأنت تستحق التحية والتكريم يا كريم، شاب شهم ومحترم وصاحب مبادرة رائعة".
المزيد عن: مصر توك شو تاكسي اخبار مصر احتياجات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 4:10:15 AM