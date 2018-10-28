لوبيتيجي يودع لاعبي ريال مدريد

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي أن لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد ودع اللاعبين اليوم في غرف خلع الملابس بعد الخسارة من برشلونة في الكلاسيكو 5-1.





ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن لوبيتيجي بات قريباً من الرحيل عن ريال مدريد خلال ساعات بعدما استقر بيريز رئيس النادي على إقالته.





وأضافت الصحيفة، أن لوبيتيجي ودع لاعبي ريال مدريد بعد انتهاء المباراة في غرفة خلع الملابس، وقام بشكرهم على الفترة التي تولى فيها قيادة الميرنجي





وتابعت الصحيفة، أن كونتي يعد الأبرز لخلافة لوبيتيجي في تدريبات ريال مدريد.