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الرائد السعودي يواصل تدريباته الجماعية اليوم الأحد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:01 م
الرائد السعودي يواصل تدريباته الجماعية اليوم الأحد
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عمر عبدالعزيز
 
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي، تدريباته الجماعية اليوم الأحد، على الملعب الرديف في الاستاد الرياضي ببريدة بقيادة البلجيكي بيسنيك هاسي. 

وشهدت بداية المران فرض تمارين لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين ثم تلاها تمارين فنية مع المدرب شملت تقسيمة على كامل الملعب. 

وأقام الجهازين الفني والاداري واللاعبين احتفالية للاعب صقر عطيف بمناسبة سلامة والده بعد العملية الجراحية التي أجراها يوم أمس.

ومن المقرر أن يجري فريق الرائد تمرينه ليوم غد الإثنين عند الساعة الـ4:30م على رديف الاستاد الرياضي.
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