بعد اقتراب كونتي.. الريال يتخلى عن ضم إيكاردي ويختار نجم البريميرليج





اقترب مسؤولو ريال مدريد من إعلان تولي أنطونيو كونتي تدريب الفريق الأول خلفًا للأسباني جولين لوبيتيجي الذي فقد سيطرته بشكل كبير على لاعب الملكي ولن يتم الإبقاء عليه بعد الخسارة المذلة من برشلونة بخماسية.





وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن هناك إضافات جديدة قوية ستكون في ريال مدريد خلال الفترة المقبلة بناءًا على خطة فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، والذي يرغب في تعويض ما حدث في الصيف الماضي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز قد يستغنى عن فكرة ضم ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، لأن في حالة قدومه لن يلعب مع الفريق في دوري الأبطال لذلك هناك خيار آخر مع شرط أن يلعب في المسابقة الأوروبية وهو البلجيكي إدين هازارد.





وكشفت الـ "دون بالون" رغبة بيريز في التعاقد مع مدافع قوي في ظل انخفاض مستوى ثنائي قلب الدفاع راموس وفاران، كما أن رئيس الريال سيحاول ضم لاعب وسط مميز بديلًا للكرواتي لوكا مودريتش الذي يقترب من الدوري الإيطالي.





وأكدت الصحيفة أن لوكا مودريتش قد يرحل عن ريال مدريد في الشتاء، لكن بيريز يراهن بقوة على الثنائي إيسكو وداني سيبالوس ومع ذلك؛ فأن الكلمة الأخيرة ستكون مع أنطونيو كونتي المدرب المحتمل.



