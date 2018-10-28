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الباطن السعودي يواصل تدريباته الجماعية ويؤدي تمارين لياقية متنوعة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:56 م
الباطن السعودي يواصل تدريباته الجماعية ويؤدي تمارين لياقية متنوعة
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عمر عبدالعزيز
 
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، على ملعب النادي الرئيسي.

بدأ المران بالجري حول الملعب أعقب ذلك تمارين لياقية متنوعة، واشتمل المران على تمارين تكتيكية، حيث قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين كل مجموعة طبقت عدد من التمارين التكتيكية المتنوعة. 

واختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب تم خلالها تطبيق العديد من الجمل الفنية، فيما واصل اللاعب عبدالرحمن الظفيري برنامجه التأهيلي بعيادة النادي.
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