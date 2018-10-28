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الإتفاق السعودي يعاود تدريباته.. وأرياس يتوج بجائزة نجم مواجهة الحزم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:48 م
الإتفاق السعودي يعاود تدريباته.. وأرياس يتوج بجائزة نجم مواجهة الحزم
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عمر عبدالعزيز
 
عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، بعد يومين من الراحة التي منحها مدرب الفريق للاعبين بعد الفوز على نادي الحزم بنتيجة 1-0 ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. 

وسبق أن قام مدرب الفريق الأوروجوياني ليوناردو راموس بإخضاع اللاعبين لتدريبات لياقية وفنية لزيادة المخزون اللياقي والفني لدى اللاعبين.

ويستعد الاتفاق لمواجهة الفيصلي بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل، على استاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة. 

وتسلم مدافع الفريق رامون أرياس جائزة موبيل1 لأفضل لاعب في مباراة الاتفاق والحزم عطفاً على ترشيح الجهاز الفني وتصويت الجماهير، وسلم الجائزة رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل.
المزيد عن: مباراة الاتفاق والفيصلي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الاتفاق يعاود تدريباته الاتفاق السعودي
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