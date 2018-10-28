ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تحديا لترامب.. مجموعة جديدة من المهاجرين قادمة لأمريكا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:44 م
تحديا لترامب.. مجموعة جديدة من المهاجرين قادمة لأمريكا
دونالد ترامب
طباعة
وكالات
 
تجمعت مجموعة جديدة من المهاجرين، وغادرت عاصمة السلفادور، الأحد، متجهة إلى الولايات المتحدة، بعد أن قام آلاف من دول أخرى في أمريكا الوسطى، برحلات مماثلة في قوافل خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار حنق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وغادرت المجموعة المؤلفة من أكثر من 300 شخص من السلفادوريين العاصمة سان سلفادور، الأحد، بعد أن غادر آلاف المواطنين من جمهورية هندوراس، منتصف أكتوبر الحالي بلادهم في مجموعة ضخمة أثارت اهتماماً دولياً وتحولت إلى قضية رئيسية في انتخابات الكونجرس الأمريكي.



وتواصل مجموعة ثانية من مواطني هندوراس، رحلة مماثلة عبر جواتيمالا، على مدى الأيام الماضية، ووصل عددها في مرحلة ما إلى نحو ألف شخص قبل أن تتفرق إلى مجموعات.



ويسعى ترامب ورفاقه الجمهوريون، لاستغلال قضية الهجرة كقضية رئيسية قبل انتخابات السادس من نوفمبر، والتي يكافح فيها الحزب للحفاظ على أغلبيته في الكونجرس.
المزيد عن: مهاجرين مجموعة قدوم دونالد ترامب تحدي أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
2
x
15:30
2
آرسنال
بيرنلي
0
x
15:30
4
تشيلسي
مانشستر يونايتد
2
x
18:00
1
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
5
x
17:15
1
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
3
x
19:00
2
سامبدوريا
نابولي
0
x
21:30
0
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
0
x
19:00
1
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
0
x
22:00
0
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
0
x
20:00
0
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
2
x
20:00
2
الوصل - الإمارات
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 11:10:01 PM