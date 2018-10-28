بعد اقتراب "كونتي".. ماذا قدم المدربون الإيطاليون مع ريال مدريد؟ (أرقام)

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد استقر على إقالة المدرب الاسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة الفادحة التي تلقاها الملكي أمام غريمه برشلونة بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الاسباني.









وأصبح المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي الأقرب لخلافة "لوبيتيجي" في ريال مدريد، حيث أشارت تقارير صحفية أن "كونتي" قطع اجازته في مصر وبدأ الاستعداد للعودة إلي لندن لإنهاء بعض الأمور الخاصة به قبل التوجه إلي مدريد لتولي القيادة الفنية للملكي.









وفي حالة تولي "كونتي" تدريب ريال مدريد بشكل رسمي، سيكون المدرب الإيطالي الثالث الذي يتولي قيادة الملكي عبر تاريخه الطويل، حيث سبقه كل من:









1- فابيو كابيلو:

تولي الإيطالي "كابيلو" قيادة ريال مدريد في ولايتين، الأولي في موسم 1996-1997 وفاز مع الملكي بلقب الدوري الأسباني فقط، وعاد لقيادة الفريق المدريدي مرة أخري موسم 2006 – 2007 وتوج معه بلقب الليجا.





خاض ريال مدريد 98 مباراة تحت قيادة "كابيلو" خلال الولايتين، فاز في 59 مباراة، وتعادل في 24 مباراة، وخسر 15 مباراة، وسجل الفريق في عهد المدرب الإيطالي 187 هدفًا، واستقبلت شباكه 96 هدفًا









2- أنشيلوتي:

تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في الفترة من 2013 وحتي 2015 وحقق مع النادي الملكي 4 بطولات ( دوري أبطال أوروبا – السوبر الأوروبي – كأس ملك أسبانيا - كأس العالم للأندية).





لعب ريال مدريد تحت قيادة "انشيلوتي" 119 مباراة في 6 بطولات رسمية، حقق الفوز في 90 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، وخسر 15، وسجل الفريق الملكي 322 هدفًا واستقبلت شباكه 101 هدف



