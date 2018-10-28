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التشيك تجري أكبر عرض عسكري منذ الحرب الباردة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:34 م
التشيك تجري أكبر عرض عسكري منذ الحرب الباردة
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وكالات
 
أجرت جمهورية التشيك، اليوم الأحد، أكبر عرض عسكري لها منذ الحرب الباردة، بمناسبة تأسيس تشيكوسلوفاكيا قبل 100 عام.



وقال الرئيس ميلوس زيمان إن العرض يهدف إلى إظهار أن البلاد ملتزمة بتنفيذ التزامات حلف الناتو في الحرب ضد الإرهاب الدولي، والذي وصفه بأنه "أكبر عدو للإنسانية".



وحضر العرض وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، من بين آخرين. وفي مؤتمر صحفي، قدم تعازيه لجمهورية التشيك فى الجنود التشيكيين الأربعة الذين قتلوا في أفغانستان هذا العام.



وشارك ما يقرب من ألفى جندي في العرض، بما في ذلك أفراد الجيش من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى مثل سلوفاكيا وبريطانيا وفرنسا. كما تم عرض مركبات للجيش وأسلحة ومعدات أخرى.



وأصبحت تشيكوسلوفاكيا دولة مستقلة في 28أكتوبر 1918 وفي 1993، انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا.
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