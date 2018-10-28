عاجل.. التصالح بين تامر عبدالمنعم ومحمد فؤاد

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم عن اتمام الصلحب ينه وبين النجم محمد فؤاد بعد ما يزيد عن عام ونصف من الخلافات، وأكد أن مسلسل "الضاهر" محور المشكلة سوف يتم عرضه في عام 2019 ، ونشر عبدالمنعم تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مصحوبة بمجموعة من الصور التي تجمعه بـ"فؤاد".

وقال تامر في التدوينة : "بعد ما يزيد عن عام ونصف العام عادت المياه الي مجاريها بيني وبين اخي وصديقي الميجا ستار محمد فؤاد بطل مسلسلي الضاهر والمشكلة انتهت لان الدم عمره ما يبقي ميه والعشرة لا تهون الا علي ولاد الحرام وبما اني جبت سيرة ولاد الحرام فأحب أقولهم كل محاولاتكم فشلت ولا يصح الا الصحيح فكما ذكرت العشرة والاحترام المتبادل بيني وبين فؤاد اكبر من اَي إشاعة حاولتم نشرها مثل انني كتبت عليه وسببته وما الي ذلك من اكاذيب فكيف اسب اخي الأكبر وكيف اسب فنان اكن له كل الود والاحترام !! فؤاد بعتذرلك عنهم وعن نفسي لو كان اَي كلمة اتفهمت غلط او اتحطت في غير سياقها .. قريبا استئناف تصوير الضاهر والعرض برمضان القادم أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات".

وأنهى تامر كلامه قائلاً : "اخيرا : أم محمد فؤاد الله يرحمها زيها زي أمي الله يرحمها ودفنتها معاه زي هو ما دفن اخويا الله يرحمه يعني بالبلدي كده احنا أهل ولا عزاء للشامتين، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي بيخلينا (نسامح)(بينسينا امبارح)بيخلينا (نفكر) دايما (في أيامنا اللي جاية)هكذا تربينا على أغنيات النجم محمد فؤاد ، وهكذا تعلمنا منه" .