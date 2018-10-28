أربيلوا مندهش من مستوى برشلونة بدون ميسي

أعرب ألفارو أربيلوا نجم ريال مدريد السابق عن دهشته بمستوى برشلونة بدون مشاركة نجم الفريق الأول ليونيل ميسي وذلك عقب الخسارة من البلوجرانا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





وقال أربيلوا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "من الصعب أن نفهم بأن هذا برشلونة والأكثر من ذلك بأنهم بدون ميسي، البارسا يتفوق بهذا المستوى خلال 45 دقيقة".





واختتم أربيلوا تصريحاته قائلاً : "لقد أظهر اللاعبون بأنهم قادرون على العودة، بعدما افترض الجميع سقوطهم، أتمنى فقط المزيد من الوقت، الآن ودائما تحيا مدريد".



