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الإبراشي: ملفات النقاش بين السيسي وميركل تمثل أهمية كبرى للبلدين

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:10 م
الإبراشي: ملفات النقاش بين السيسي وميركل تمثل أهمية كبرى للبلدين
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا، قائلا إن لقاءات السيسي وميركل دائمًا تكون في غاية الأهمية.

وأشار "الإبراشي"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء بين السيسي وميركل تمثل أهمية كبرى للطرفين، لافتًا إلى أن موقف ألمانيا تجاه مصر تغير تمامًا الآن.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا وذلك تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
المزيد عن: زياره الرئيس السيسي المستشاره الالمانيه السيسي وميركل السيسي
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