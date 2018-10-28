الإبراشي: ملفات النقاش بين السيسي وميركل تمثل أهمية كبرى للبلدين

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا، قائلا إن لقاءات السيسي وميركل دائمًا تكون في غاية الأهمية.





وأشار "الإبراشي"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء بين السيسي وميركل تمثل أهمية كبرى للطرفين، لافتًا إلى أن موقف ألمانيا تجاه مصر تغير تمامًا الآن.



