منفذ هجوم بيتسبرج عبر عن "رغبته في قتل اليهود"

وقال النائب العام لغرب بنسيلفانيا سكوت برادي:"خلال الهجوم على الكنيس صرخ باورز معبرا عن رغبته في قتل اليهود، لكن وسائل إعلام ذكرت أن الرجل هتف "كل اليهود يجب أن يقتلوا".

من جانبه، قال رئيس بلدية بيتسبرج بيل بيدوتو: "نعرف أن الكراهية لن تنتصر وأن الذين يحاولون تقسيمنا بسبب الطريقة التي نصلي فيها أو بسبب أصل عائلاتنا في العالم سيخسرون".

كما أعلنت "رابطة مكافحة التشهير" غير الحكومية اليهودية التي تدافع عن الحقوق المدنية، أنه أكبر هجوم دموي ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة".

وأكدت السلطات تعرفها على على هويات القتلى الـ 11 مشيرة أن أعمارهم تتراوح بين 54 و97 عاما وهم ثلاث نساء وثمانية رجال، وبينهم زوجان وأخوان.