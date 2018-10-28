بعد وفاته.. ما لا تعرفه عن فيتشاي سريفادانابرابا مالك نادي ليستر سيتي؟

تحطمت طائرة التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مساء السبت، بعد مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل طرف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.





بعد إقلاع الطائرة، وعلى بعد حوالي 200 متر من الملعب، انفجرت الطائرة في السماء، وهبطت متفحمة، مع وفاة حتمية للطيار والراكبين، وأعلنت شبكة سكاي سبورتس، أن فيتشاي كان على متن الطائرة عند إقلاعها.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن فيتشاي سريفادانابرابا.





1- ولد سريفادانابرابا في بانكوك في أبريل عام 1958.





2- أحد رجال الأعمال العصاميين.





3- بدأ سريفادانابرابا حياته التجارية بفتح متجر من متاجر الأسواق الحرة عام 1989، التي أصبحت واحدة من أشهر العلامات التجارية في شتة أنحاء مطارات تايلاند تحت اسم "كينغ باور".





4- في عام 2010، اشترى سريفادانابرابا نادي ليستر سيتي.





5- سريفادانابرابا متزوج من إيمون سريفادانابرابا، ولدى الزوجان أربعة أطفال، فورامس وأبيشاي وأرونرون وأياوات.





6- صنفته مجلة فوربس كخامس أغنى رجل في تايلاند بثروة تبلغ 3.8 مليار إسترليني.





7- يعني اسمه نور المجد ويحظى بمكانة كبيرة في بلاده.





8- تأهل ليستر سيتي على يديه للدوري الإنجليزي الممتاز عام 2014 بعد غياب 10 سنوات.





9- يعشق رياضة البولو حيث أسس وترأس اتحاد هذه الدراسة ببلاده عام 1998.





10- في مايو 2017 اشترى سريفادانابرابا ناديه الثاني وهو آود هيفرلي لوفين البلجيكي.







