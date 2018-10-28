2.65 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بأبوظبي في 6 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي أن قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي بلغت 2.65 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018 مدعومة بارتفاع عدد النزلاء وليالي الإقامة.





وبحسب تقرير الإحصاء، ارتفع عدد النزلاء إلى 2.4 مليون نزيل وليالي الإقامة الى 6.3 ملايين ليلة ما رفع بالتالي من نسبة الإشغال إلى 71%.





وجاء النمو الذي شهدته أنشطة المنشآت الفندقية في الإمارة /فنادق وشقق فندقية/ مترافقاً مع زيادة في عدد الغرف في القطاع والتي وصلت إلى 32665 غرفة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري وفق ما تظهره الأرقام الصادرة اليوم عن مركز إحصاء أبوظبي.





ويتضح من خلال الأرقام أن الزيادة في عدد الغرف الفندقية في أبوظبي جاء رغم انخفاض عدد المنشآت الفندقية إلى 168 منشأة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 173 في الفترة ذاتها من العام 2017.





وزاد عدد النزلاء في المنشآت الفندقية بنسبة 5.1% مرتفعاً من 2.29 مليون خلال النصف الأول من العام 2017 الى 2.41 مليون نزيل في نهاية الفترة ذاتها من العام الجاري.





وعلى مستوى ليالي الإقامة فقد سجلت نمواً بحسب ما تظهره أرقام مركز الإحصاء بنسبة 7.8% من 5.66 مليون خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 6.3 مليون ليلة في الفترة من يناير إلى يونيو من العام 2018.





وبلغ عدد ليالي الإقامة في الفنادق 5.17 مليون ليلة وعدد النزلاء 2.21 مليون نزيل في حين وصلت في الشقق الفندقية نحو 1.13 مليون ليلة و195 ألف نزيل مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.





وفيما بلغ معدل ايراد الغرف الفندقية 360 درهماً في الليلة الواحدة فقد وصلت إلى 268 درهماً للشقق الفندقية.