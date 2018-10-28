الروائي التونسي الحبيب السالمي ضيف الدورة 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

سيحل الروائي التونسي الحبيب السالمي ضيفا على الدورة الـ37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى جانب نخبة من الأدباء والمفكرين العرب، الذين سيكون لهم لقاء مع جمهور الثقافة والأدب، في عدد من الندوات والجلسات الحوارية التي تقام ضمن فعاليات المعرض الملتئم من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2018 في مركز إكسبو الشارقة.





وتحل اليابان ضيف شرف دورة العام الحالي التي تقام تحت شعار "قصة حروف".





ويعتبر الروائي الحبيب السالمي، المقيم بفرنسا منذ أكثر من 25 سنة، أحد أهم الروائيين التونسيين. كتب عديد الروايات التي ترجمت إلى الفرنسية والانقليزية والبرتغالية والاسبانية والايطالية وغيرها. ووصلت بعض أعماله منها "روائح ماري كلير" و"نساء البساتين" سنتي 2009 و2012 الى القائمة القصيرة للروايات المرشحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر".





وإلى جانب الروائي التونسي الحبيب السالمي استضافت هيئة الشارقة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، كوكبة من المثقفين والكتاب والإعلاميين والنقاد المتابعين للشأن الأدبي والفكري من بينهم الروائي فادي عزام، والروائي والناقد نبيل سليمان (سوريا) والأكاديمية رزان إبراهيم، أستاذة الأدب والنقد الحديث بجامعة البترا الأردنية، وأمين الزاوي وأحلام مستغانمي (الجزائر) والروائي والشاعر الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" للعام 2018.





وتجمع قائمة ضيوف الدورة العرب كذلك كلاّ من الروائي أسامة بن محمد المسلم (السعودية) والروائية علوية صبح (لبنان)، والإعلامي والروائي المصري إبراهيم عيسى، الذي أصدر أكثر من 35 كتاباً في الفن والسياسة والفكر والسيرة الذاتية والقصة والرواية، والكاتب والمصور المصري أحمد مراد، صاحب رواية "الفيل الأزرق"، التي جاءت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2014، والروائي والقاص الكويتي الدكتور طالب الرفاعي، الفائز بجائزة الدولة، والجائزة الخاصة لمعرض القاهرة للكتاب، عن مجمل الأعمال القصصية والروائية في العام 2013 والروائي عبد الوهاب السيد الرفاعي، الذي يعدّ من أبرز الكُتّاب الروائيين الخليجيين المختصين بأدب الخيال العلمي وعلوم ما وراء الطبيعة والأدب البوليسي، فضلا عن عديد الكتاب والشعراء والإعلاميين من دولة الإمارات العربية المتحدة.



