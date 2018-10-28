البديل التونسي يعلن مشاركته في الانتخابات التشريعية لسنة 2019

أعلن رئيس حزب البديل التونسي، مهدي جمعة، الاحد بقصر هلال من ولاية المنستير، مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية لسنة 2019





وقال،رئيس الحزب ورئيس الحكومة الاسبق، خلال اجتماع عام، "إننا جاهزون لذلك" ولدينا كفاءات وبرنامج مكتمل وقادرون بفضل التفاف قواعد الحزب الصادقين على إخراج تونس من الأزمة الحالية التي تمر بها وارجاع مجدها مصالحة التونسيين مع ماضيهم ومستقبلهم والتقدم نحو الأمام.





وشدد على ضرورة اطلاق إصلاحات الاقتصادية واجتماعية منتقدا اثقال كاهل المؤسسات والمواطن بالجباية عوضا عن توجيه الأموال للاستثمار معتبرا ذلك بالاضافة الى غلاء المعيشة والبطالة دليلا على سوء تصرف المسؤولين الحاليين في الحكم الذين انتخبهم الشعب وقدموا له وعودا انتخابية لم يحترموها حسب تعبيره.





وقال "إنّ الدولة اليوم مهددة في سيادتها باعتبار الارتفاع الهام لنسبة المديونية وتفاقم العجز التجاري بسبب الاستهلاك القائم على التوريد مبرزا أنّه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية الا باحترام الدولة والقانون والقيم وخاصة قيمة العمل والاجتهاد منتقدا السياحة الحزبية والبرلمانية وما أسماه ب"السياسة الموازية" على غرار الاقتصاد الموازي.





وانتقد جمعة الفساد في قطاع الطاقة وعدم تصدي الحكومة الحالية لذلك خاصة مع حلها لوزارة الطاقة داعيا الى تطبيق القانون على الرئيس قبل المرؤوس وليس هناك مسؤول فوق القانون وفوق المساءلة.



