"من قاع الخابية الجريدية" معرض لإبراز المخزون التراثي والمعرفي للمرأة في الجريد التونسي

تحتضن مدينة توزر بداية من اليوم الأحد معرضا للحرفيات تحت شعار "من قاع الخابية الجريدية" ببادرة من جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر.





ويهدف المعرض، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام، الى تثمين المعارف والمهارات المتعلقة بالحرف التقليدية لدى المرأة وتثمين منتوجات الواحة في منتوجات قابلة للتسويق.





وقد قامت الجمعية في هذا الإطار بتركيز خيمة لعرض وبيع مجموعة من المنتوجات الحرفية. وتتخلل المعرض مجموعة من الفقرات التنشيطية وفلكلورية.





وبينت المكلفة بالمشاريع في جمعية المنحلة، سالي الرايس، في تصريح (وات) ان المعرض يرمي الى دعم الحرفيات من أجل ترويج منتوجاتهم في شكل تظاهرة في الشارع.





واشارت الى أن المعرض يأتي على إثر دراسة أنجزتها الجمعية لرصد تأثير التغيرات المناخية على الاستقلالية الاقتصادية للمرأة الواحية ومن أهم مخرجات الدراسة هو تأثر المرأة مباشرة بالتغيرات المناخية باعتبارها المستثمرة في منتوجات الواحة عبر مهارات التقليدية في تصبير أو تحويل بعض المنتوجات من تمور وخضر وغلال واحية.





ولاحظت أن المعرض سعى الى ضم منتوجات تقليدية غير معروفة وسائرة نحو الاندثار على غرار بعض منتوجات تحويل حليب الأغنام والماعز وتحويل التمور وتثمينها والطرق التقليدية في اعداد مخللات أو خزن لبعض المنتوجات الفلاحية وذلك بمشاركة 12 حرفية بمعدل حرفيتين عن كل معتمدية.



