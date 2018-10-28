"الحنين إلى الماضي".. مسؤول ألماني عن "الرايخ": يخططون للإطاحة بالحكومة

أفاد تقرير منفذ الإعلام الألماني "دي فيلت" نقلاً عن معلومات محلية ألمانية، عن البوندستاغ - البرلمان الاتحادي -، أنه خلال العامين الماضيين، ارتفع عدد ما يسمى بـ"مواطني الرايخ" في ألمانيا، الذين لا يعترفون بشرعية حكومة البلاد والدستور، من حوالي 10.000 إلى 19000، مشيرًا إلى أن أكبر زيادة في أعداد "مواطني الرايخ" حدثت في العام 2017م، عندما ارتفع عددهم إلى 16500.



وقد أثار الاتجاه الأخير اهتمام أجهزة الاستخبارات الداخلية الألمانية، التي تحاول حاليًا تحديد سبب هذه الظاهرة، حيث قالت متحدثة باسم حزب الخضر إيرين ميهاليتش إن معظم هؤلاء "مواطني الرايخ" لم يتم اعتبارهم "متطرفين يمينيين" وألمحت إلى عدم امتلاكهم الحق في حمل السلاح.

وفي 31 مارس، 2018 كان ما يقرب من 1200 شخص من ما يسمى "مواطني الرايخ" يحملون تصاريح أسلحة، وقد انخفض هذا العدد في أكتوبر إلى 940 بعد أن ألغت السلطات أكثر من 200 تصريح، ومع ذلك، تعتقد "ميهاليتش" أنهم ما زالوا "مسلحين بشكل جيد" ولديهم "خطط للإطاحة بالحكومة".



"مواطنو الرايخ"، هم مجموعة غير منظمة من الناس، يعتبرون إنشاء جمهورية ألمانيا الاتحادية - التي أعيدت تسميتها لاحقًا بألمانيا - غير قانوني، وبالتالي لا يعترفون بحكومتها ودستورها، وكثير منهم لديهم جوازات سفر وحتى لوحات ترخيص منظمة، بعد تلك التي كانت موجودة في الإمبراطورية الألمانية، والتي سبقت ألمانيا النازية " المعروف أيضا باسم الرايخ الثالث".