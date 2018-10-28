مشوار الأهلي والزمالك حتى الوصول إلى نهائي بطولة إفريقيا لليد

يلتقي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، فريقا الأهلى والزمالك في المباراة النهائية لبطولة إفريقية للأندية لكرة اليد (دوري أبطال إفريقيا)، والتى تستضيفها العاصمة الإيفوارية أبيدجان.





وتعد هذه المرة الثانية الذي يتقابل فيها الأهلي والزمالك في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا لليد، بعد نسخة عام 2012 والذي فاز بها الأهلي.





كيف تأهل الأهلي والزمالك إلي نهائي بطولة إفريقيا لليد؟





الأهلي





- الدور الأول





الأهلي 24 - 17 فاب الكاميروني





الأهلي 34 - 21 رد ستار الإيفواري





الأهلي 36 - 15 إيه إس إف إيه البوركيني

الأهلي 28 - 20 فوينيكس الجابوني





- الدور ربع النهائي





الأهلي 31 - 20 رجاء أغادير المغربي





- الدور نصف النهائي





الأهلي 27 - 20 المجمع البترولي





الزمالك





- الدور الأول





الزمالك 31 - 23 رجاء أغادير المغربي





الزمالك 31 - 27 المجمع البترالجزائري





الزمالك 28 - 24 شباب كينشاسا الكونغولي





وانسحب فريق بتروسبورت الكونغولي قبل إنطلاق بطولة أفريقيا





- الدور ربع النهائي





الزمالك 34 - 21 رد ستار الإيفواري





- الدور نصف النهائي





الزمالك 30 - شباب كينشاسا





الجدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد 10 مرات سابقة، بينما حصد الأهلي اللقب 5 مرات فقط.



