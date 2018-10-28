عاجل.. اعتذار سكرتير عام محافظ الغربية عن منصبه

كشفت مصادر من داخل محافظة الغربية، عن اعتذار اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظ عن منصبة، ويأتى ذلك بعد تعيينة بفترة لم تتجاوز 50 يوم.



وتم تكليف اللواء فتحي عبدالغني سكرتير عام مساعد محافظة الغربية بمهام عملة.



يذكر أنة تم تكليف اللواء هشام شادى سكرتير عام لمحافظة الغربية بتاريخ الثانى من الشهر الماضى، وكان يشغل قبل ذلك منصب سكرتير عام محافظ بمحافظة الإسكندرية.