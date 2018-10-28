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السيول والفيضانات تجتاح 13 محافظة إيرانية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:33 م
السيول والفيضانات تجتاح 13 محافظة إيرانية
الفيضانات - أرشيفية
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وكالات
 

تتعرض 13 محافظة إيرانية إلى موجة من السيول والفيضانات، أدت إلى عدد من الإصابات وإخلاء 58 منزلا من المياه.

 

وأعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية، مرتضى سليمي، أن السيول والفيضانات اجتاحت العديد من القرى والمدن في 13 محافظة بالبلاد.

 

وأضاف سليمي، لوكالة "فارس" الإيرانية، أنه تم تقديم مساعدات إغاثية لـ 966 شخصا في 19 مدينة وقرية في البلاد كما أقيمت مخيمات للمنكوبين فضلا عن إخلاء 58 منزلا من المياه وسحب سيارتين من مجاري السيول.

 

وتابع "تم نقل 4 جرحى إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج كما تم توزيع عدد كبير من الأغطية والمواد الغذائية بين المتضررين".

 

ونوه إلى أن عمليات الإغاثة مازالت مستمرة في محافظات إيلام وكرمانشاه غرب، وخوزستان جنوب غرب، وكلستان ومازندران شمال.

 

ولفت إلى أن محافظات خراسان‌ الشمالية (شمال شرق) وجهار محال و بختیاري وإیلام وكرمانشاه ولرستان (غرب) وأردبیل وآذربایجان الشرقیة وآذربيجان الغربیة (شمال غرب) وخوزستان وکهكیلویه وبویراحمد (جنوب غرب) وكلستان وكیلان ومازندران (شمال) قد اجتاحتها السيول والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية.

 

المزيد عن: ايران الفيضانات السيول اخلاء 58 منزل 13 محافظة ايرانية
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