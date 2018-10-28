%190 ارتفاع في أرباح "صناعة مواد البناء" العمانية خلال 3 شهور

ضاعفت شركة صناعة مواد البناء (CMII)، أرباحها عن الربع الثالث من العام الجاري، لترتفع 190.54%، على أساس سنوي.





وبلغت أرباح الشركة، خلال الربع الثالث من 2018 ، نحو 57.51 ألف ريال (149.09 ألف دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها 19.79 ألف ريال (51.32 ألف دولار) خلال الربع الثالث من 2017.





وأظهرت البيانات المالية، تحول الشركة للربحية في 9 أشهر من العام الجاري 138.32 ألف ريال، مقابل خسائر بقيمة 33.81 ألف ريال خلال 9 أشهر من العام الماضي.





وارتفع إجمالي دخل الشركة الشركة خلال 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 11.41%، إلى 2.73 مليون ريال، مقابل دخل بلغ 2.45 مليون ريال، خلال 9 أشهر من العام الماضي





وكانت الشركة تحولت للربحية في النصف الأول من العام الجاري بـ 80.81 ألف ريال، مقابل خسائر بقيمة 53.6 ألف ريال خلال النصف الأول من العام الماضي.



