بعد توقف سنوات بإجمالي 340 وحدة سكنية.. محافظ المنيا يوجه باستكمال أعمال المرافق لـ 17 عمارة بأبوقرقاص (صور)

عقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اجتماعا، لمتابعة الاعمال الجارية لاستكمال إنشاء 17 عمارة سكنية بطريق المنشأة، والتابعة للمشروع القومي للسكان، والتي كانت متوقفة منذ عدة سنوات وجارى استئناف العمل بها.



حضر الاجتماع اللواء مجدى عبد الحميد المشرف على مشروعات المحافظة والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص والمهندس رمضان محمد مدير مديرية الاسكان والمهندس ياسر الشهاوي مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي ادارات التخطيط والتخطيط العمراني وادارة الاسكان والكهرباء والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



وجه المحافظ باستكمال جميع المرافق من توصيل لشبكة الصرف الصحي والمياه والكهرباء في اسرع وقت، للبدء في استكمال اجراءات تسليم الوحدات السكنية، مشيرا الى أن استكمال مشروعات الإسكان المتوقفة ستساهم وبشكل كبير في تحقيق نوع من الرضا لدى المواطنين تجاه الخدمات المقدمة باعتبارها احد اكثر المشاكل التي تسبب تحديا كبيرًا للمواطن المصري ويمثل الحصول على المسكن الصحي الملائم حق لكل مواطن ليحيا حياة كريمة.



كما كلف مدير إدارة الإسكان بالتواصل مع أحد البنوك لدراسة النظام الخاص بكيفية تقسيط المبالغ المتبقية لاجمالي الوحدة السكنية.



من جانبه أوضح رئيس المركز أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 95%،ويبلغ اجمالي الوحدات السكنية الى 340، باجمالي 17 عمارة.