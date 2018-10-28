إيداع مليون جنيه للأمانة.. 8 معلومات لا تعرفها عن مؤتمر التنوع البيولوجي في مصر

بعد تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمحميتي نبق ورأس محمد بجنوب سيناء، وكذلك عملية إعادة تأهيل حديقة السلام، في إطار الاستعدادات النهائية لمؤتمر التنوع البيولوجي.





يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مؤتمر التنوع البيولوجي في مصر.





1.مؤتمر التنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر، نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، يعد أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي.





2.مؤتمر التنوع البيولوجي تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب".





3.وسيؤدى ذلك إلى تعزيز تعاوننا لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم.





4.ويقام تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة نحو 196 دولة و5 آلاف ضيف.





5.تستضيف مصر خلال الفترة من 13 – 29 نوفمبر 2018 فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ كأول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث وسيؤدي هذا الحدث إلى تعزيز التعاون لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم.





6.أودعت مصر مليون جنيه لأمانة المؤتمر، ومن المتوقع أن يكون العائد من السياحة 4 ملايين جنيه.





7.ستعقد يوم 13 من نوفمبر قمة وزارية أفريقية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كما يعقد يومي 14 و15 اجتماع رفيع المستوى برئاسة ياسمين فؤاد بحضور 43 وزيرًا للبيئة من حول العالم.





8.تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمحميتي نبق ورأس محمد بجنوب سيناء، وكذلك عملية إعادة تأهيل حديقة السلام، في إطار الاستعدادات النهائية لمؤتمر التنوع البيولوجي.



