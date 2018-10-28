ننشر جدول أعمال المؤتمر الدولي الثاني لإدارة السياحة والتراث بالأقصر

تنظم كلية السياحة والفنادق بمحافظة الأقصر، بعد غد الثلاثاء، المؤتمر الدولي الثاني لإدارة السياحة والتراث، والمقرر انعقاده على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر.



ويهدف المؤتمر إلى تنشيط السياحة ودعمها من خلال سياحة المؤتمرات، حيث تناقش جامعة جنوب الوادي كافة الأبحاث المتعلقة بالدراسات السياحية المنوعة، واختيار الأقصر كأهم المقاصد السياحية في العالم.



وتقام فعاليات المؤتمر الذي تنظمه كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي فرع الأقصر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتور صالح عبد المعطي رئيس فرع الأقصر.



وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لإدارة السياحة والتراث، مساء الثلاثاء، بأحد الفنادق الشهيرة المطلة على نهر النيل بمدينة الأقصر، حيث تلقي الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد الكلية كلمتها كرئيسًا للمؤتمر، تعقبها كلمة الدكتور صالح عبد المعطي الرئيس الشرفي للمؤتمر، ثم كلمة الدكتور محمود خضاري معلة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومن ثم كلمة رئيس الجامعة، ليختتم محافظ الأقصر الكلمات بإلقاء كلمته.



ومن المقرر أن يتضمن الافتتاح تسليم دروع المؤتمر لعدد من المشاركين، قبل انطلاق حفل لفرقة الموسيقى العربية في ختام اليوم الأول.



ويشهد المؤتمر طوال فترة انعقاده، عدد من الجلسات وورش العمل عن الإرشاد السياحي، والدراسات السياحية، والدراسات الفندقية، والابتكار في التسويق الالكتروني في السياحة والضيافة، واستراتيجيات إدارة المجموعات الأثرية وصيانتها في البيئة المتحفية، وتأثير الاختلاف في العقيدة بين الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية على تصميم الكنائس في القاهرة.



كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر، جلسات حول إدارة المصادر الأثرية في اقليم الشلال الثالث بشمال السودان ودورها في تنمية السياحة، ودور المرشد السياحي في تنمية التراث الثقافي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والملابس اليونانية للملكات البطلميات في مصر، والرؤية الايرانية للآثار الهخامنشية في مصر، ومناظرة الإلهة تاننيت على جدران معبد دندرة، ومناظرة الآلهة والالاهات في مقبرة الملك آي بوادي الملوك، بالإضافة إلى ورشة عمل حول الاكتشافات الأثرية والحفائر برعاية وزارة الآثار ومركز البحوث الأمريكي بالقاهرة، والعديد من الورش عن حول الدراسات الفندقية.



كما سيتم تنظيم جولات سياحة للمشاركين في المؤتمر لزيارة المناطق الأثرية بالبرين الغربي والشرقي، إضافة إلى جولة حرة بالحنطور في شوارع المدينة، وجولة نيلة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل، وجزيرة الموز، وحضور عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك، عقب حفل الختام المقرر له الخميس المقبل.



