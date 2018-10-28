رويترز: مالك ليستر سيتي وابنته ضمن 5 أشخاص على متن الطائرة المحطمة

أعلن مصدر لرويترز أن فيكاى سريفادهانابرابا مالك ليستر سيتى وابنته كانا ضمن خمسة أشخاص على متن طائرة هليكوبتر تحطمت أمس السبت.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد تفاصيل عن نجاة أى شخص ممن كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر.





وكانت تقارير إعلامية بريطانية، ذكرت أن طائرة هليكوبتر تابعة لفيكاى سريفادهانابرابا مالك ليستر سيتى المنافس فى الدورى الانجليزى الممتاز لكرة القدم تحطمت فى موقف لسيارات النادى وتحولت إلى كرة من النار، أمس السبت.





ولم يعرف ما إذا كان فيكاى، موجودا داخل الهليكوبتر عندما خرجت عن السيطرة وتحطمت على بعد أمتار قليلة من أرض الملعب بعد حوالى ساعة واحدة من نهاية مباراة ليستر ضد وست هام يونايتد.





وذكر شاهد أن الهليكوبتر تجاوزت الاستاد قبل أن تبدأ فى الدوران حول نفسها، وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى ألسنة لهب.





وقال متحدث باسم النادى "نساعد شرطة ليسترشير وخدمات الطوارئ فى التعامل مع حادث كبير فى استاد كينج باور، وحثت الشرطة وخدمات الاسعاف الناس على الابتعاد عن موقع الحادث.





وأبلغ جون بوتشر، الذى كان قريبا من الاستاد وقت الحادث، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن ابن شقيقه شاهد الهليكوبتر وهى تخرج عن السيطرة بسبب خلل فى المروحة الخلفية على ما يبدو.





وقال "فى ثوان سقطت مثل الحجر على الأرض، لحسن الحظ دارت حول نفسها لفترة والكل ركض، على حد علمنا لم يصب أحد فى المرآب بسوء فى هذه المشكلة".



