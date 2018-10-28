ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رانيا يوسف تكشف عمرها الحقيقي: "مستعدة لتجسيد دور الأم والجدة" (فيديو)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:07 م
رانيا يوسف تكشف عمرها الحقيقي: مستعدة لتجسيد دور الأم والجدة (فيديو)
رانيا يوسف
طباعة
الفجر الفني
 

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عمرها الحقيقي خلال لقاء أجري معها ضمن برنامج "معكم منى الشاذلي".

 

وأشارت في معرض الحديث عن مشاركتها في مسلسل "كأنه مبارح" إلى أنها لا تعاني من عقدة العمر. ولفتت إلى أنها مستعدة لأداء دور الأم والجدة في الأعمال التي تشارك فيها.

 

كما ذكرت أن لديها ابنتين الأولى في الـ18 والثانية في الـ15 معلنة أنها تبلغ حالياً الـ44 عاماً.

رانيا يوسف تكشف عمرها الحقيقي: "مستعدة لتجسيد دور الأم والجدة" (فيديو)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن N live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 12:10:03 PM