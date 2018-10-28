رانيا يوسف تكشف عمرها الحقيقي: "مستعدة لتجسيد دور الأم والجدة" (فيديو)
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:07 مالفجر الفني
كشفت الفنانة المصرية
رانيا يوسف عمرها الحقيقي خلال لقاء أجري معها ضمن برنامج "معكم منى الشاذلي".
وأشارت في معرض
الحديث عن مشاركتها في مسلسل "كأنه مبارح" إلى أنها لا تعاني من عقدة العمر.
ولفتت إلى أنها مستعدة لأداء دور الأم والجدة في الأعمال التي تشارك فيها.
كما ذكرت أن لديها
ابنتين الأولى في الـ18 والثانية في الـ15 معلنة أنها تبلغ حالياً الـ44 عاماً.
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