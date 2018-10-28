التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء، على استاد على استاد "الكامب نو" ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني في كلاسيكو الأرض.





ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: تير شتيجن





الدفاع: بيكيه ، جوردى ألبا ، لينجليت ، سيميدو





الوسط: أرثر ، بوسكيتس ، راكيتيتش





الهجوم: سواريز ، كوتينيو ، رافينيا





ومن المنتظر أن يبدأ ريال مدريد لقاء اليوم بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: كورتوا





الدفاع: راموس ، مارسيلو ، فاران ، فاسكيز





الوسط: كروس ، كاسيميرو ، مودريتش





الهجوم: بنزيما ، بيل ، اسينسيو





ويغيب عن مباراة اليوم الأرجنيتين ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يعاني "البرغوت" من الإصابة بكسر على مستوى اليد تعرض له في لقاء إشبيلية الماضي، بينما رحل كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية.





يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يقع ريال مدريد المتعثر في المركز السابع برصيد 14 نقطة.



