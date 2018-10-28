خالد حنفي: شهادة منشأ عربية موحدة للصادرات السلعية و توحيد مواصفات المنتجات









أعلن الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية انه تم بحث انشاء شهادة منشأ عربية موحدة للصادرات السلعية والعمل علي توحيد المواصفات للمنتجات واجراءات الفحص وتشجيع التكامل الصناعي لتنمية التجارة البينية والصادرات بين الدول العربية





جاء ذلك خلال اجتماع الدورة 128 لمجلس اتحاد الغرف العربية الذي عقد بالقاهرة برئاسة محمد عبده صالح وبحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور كمال حسن علي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية وبمشاركة وفود 17 دولة عربية





واضاف انه تم مناقشة التحول الرقمي للتجارة والاقتصاد العربي وطرح تصور طموح للسوق العربية الالكترونية بالاضافة الي مناقشة استعدادات اتحاد الغرف لمؤتمر الامن الغذائي العربي الذي سوف يعقد في الفجيرة منتصف الشهر المقبل ومؤتمر منتدي الاقتصاد العربي الذي سوف يعقد في مقر الاتحاد ببيروت مع القمة الاقتصادية اوائل شهر يناير القادم





واشار الي ان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اشاد خلال الاجتماع بجهود اتحاد الغرف العربية في توحيد المواصفات والمعايير الفنيةللسلع والخدمات مؤكدا علي ان القطاع الخاص هو محرك التنمية واهمية قيام الشراكة معه وان دور الحكومة خلق مناخ استثماري يساعد علي العمل بحرية





واوضح ان احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية اكد اهمية تيسير عملية الانتقال والتنقل لاصحاب الاعمال في الدول العربية والعمل علي حل مشاكل تاشيرات الدخول والمرو لتسهيل ادارة الاعمال





واكد الدكتور "حنفي" انه تم خلال الاجتماع انتخاب اللجنة التفيذية لاتحاد الغرف العربية من 7 دول وهي مصر ولبنان واليمن والاردن والبحرين والامارات والجزائر كما تم انتخاب امين عام لكلا من الغرفة العربية البريطانية والبلجيكية وللكسمبورج كما تم مناقشة اوضاع كلا من الغرفة العربية الهندية والايطالية.











