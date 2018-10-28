"فتح" تعلق على هجوم المعبد اليهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية

قالت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الهجوم الذي استهدف معبدا يهوديا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أمس السبت، هو نتيجة لسياسة الإدارة الأمريكية التي تحرم كافة الفئات من الأمان، على حد وصفها.

وقالت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك: "الدرس المستخلص من اعتداء الكنيس اليهودي في بيتسبرغ هو أن الإدارة الأمريكية بسياستها الهوجاء لن تترك مكانا آمنا لأحد: لا للمصلين في الأقصى، ولا لرجال الدين في كنيسة القيامة، ولا لليهود في كنيس صغير في عقر دار ترامب".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتابع أحداث الهجوم على معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا، مؤكدا سقوط عدد من الضحايا.

ووصف الرئيس الأمريكي الهجوم على معبد يهودي في مدينة بتسبرغ بولابة بنسلفانيا، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل بأنه "عمل معاد للسامية".