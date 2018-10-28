طليق الراحلة غنوة محمد يفتح النار عليها وعلى أسرتها والسبب
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:23 صالفجر الفنى
من جديد عاد أمير عبد الباقي طليق الفنانة الراحلة غنوة للحديث عن أزمة منعه من رؤية ابنه ياسين.
أوضح أمير عبد الباقي أن أنغام أخت غنوة وأيضا والدها الموسيقار محمد علي سليمان ليس لهما علاقة بمنع رؤية ابنه، وقال إنه يحترم أنغام وكذلك والدها، لكنه لم يكشف عن سبب منعه من رؤية ابنه ياسين.
وكان غضب شديد قد انتاب أمير عبد الباقي بسبب ظهور ابنه في فيديو يغني مهرجان شعبي “هات سيجارة”.
أعاد طليق غنوة نشر الفيديو عبر حسابه بموقع Instagram وكتب تعليقا عليه: هذه هي النشأة المتوقعة حين وجود ابني في المستنقع الأسفل.