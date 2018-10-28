طليق الراحلة غنوة محمد يفتح النار عليها وعلى أسرتها والسبب

من جديد عاد أمير عبد الباقي طليق الفنانة الراحلة غنوة للحديث عن أزمة منعه من رؤية ابنه ياسين.





أوضح أمير عبد الباقي أن أنغام أخت غنوة وأيضا والدها الموسيقار محمد علي سليمان ليس لهما علاقة بمنع رؤية ابنه، وقال إنه يحترم أنغام وكذلك والدها، لكنه لم يكشف عن سبب منعه من رؤية ابنه ياسين.



