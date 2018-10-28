ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طليق الراحلة غنوة محمد يفتح النار عليها وعلى أسرتها والسبب

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
طليق الراحلة غنوة محمد يفتح النار عليها وعلى أسرتها والسبب
طباعة
الفجر الفنى
 
من جديد عاد أمير عبد الباقي طليق الفنانة الراحلة غنوة للحديث عن أزمة منعه من رؤية ابنه ياسين.

أوضح أمير عبد الباقي أن أنغام أخت غنوة وأيضا والدها الموسيقار محمد علي سليمان ليس لهما علاقة بمنع رؤية ابنه، وقال إنه يحترم أنغام وكذلك والدها، لكنه لم يكشف عن سبب منعه من رؤية ابنه ياسين.

وكان غضب شديد قد انتاب أمير عبد الباقي بسبب ظهور ابنه في فيديو يغني مهرجان شعبي “هات سيجارة”.

أعاد طليق غنوة نشر الفيديو عبر حسابه بموقع Instagram وكتب تعليقا عليه: هذه هي النشأة المتوقعة حين وجود ابني في المستنقع الأسفل.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 10:40:02 AM