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أسباب تراجع واردات مصر من السكر وإعادة تصديره للخارج

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
أسباب تراجع واردات مصر من السكر وإعادة تصديره للخارج
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ياسمين إسلام
 
كشف التقرير التحليلى عن سوق السلع الاستراتيجية فى مصر، أن التسعة أشهر الأولى من العام الحالى تراجعا حادا فى واردات السكر عن العام الماضى، بلغت نسبته 71٪ وبنسبة تراجع 49٪ عن متوسط الثلاث أعوام الماضية.

وارجع التقرير اسباب تراجع الواردات إلى الزيادة فى الإنتاج المحلى، وكذلك الكميات الكبيرة فى مخزون السكر، مما ساعد على إعادة تصدير 10 آلاف طن عن طريق الشركة المصرية للسكر، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء الرسوم المفروضة على تصدير السكر أغسطس الماضى.

وبحسب التقرير يتراوح سعر بيع طن سكر الأبيض المستورد فى السوق المحلى حاليا بين 7.300 : 7.200 جنيه صب أرضه ، أما متوسط تكلفة استيراده حالياً تكون 380 دولار + 620 جنيها مصاريف، لذا تصبح تكلفة سعر الطن حوالى 6.445 جنيه صب أرضه «تعاقدات جديدة».

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