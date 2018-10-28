عامل يطعن زميله حتى الموت بسبب خلافات مالية بينهما بكفر الدوار

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير امن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول كل من "محمود ا.ا" 25 عاما - عامل، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن وتم تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية وتوفي عقب وصوله، و"محمد ع.ا" 19 عاما - عامل ومقيمان بمدينة كفر الدوار، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالظهر وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة.



بسؤال المصاب الثاني إتهم كل من "محمد س.ن" 27 عاما - عامل، و"محمود ع.ع" 23 عاما - عامل، بالتعدي عليهما بسلاح أبيض سكين ومطواه كان بحوزة كل منهما وقيام المتهم الأول بإحداث إصابة المجني عليه الأول والتي أودت بحياته لخلافات ماليه بينهم.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان المذكوران وبحوزتهما السلاحين المستخدمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعه لذات السبب المشار إليه، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.