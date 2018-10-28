تعرفي على أسباب آلام البطن عند الطفل

كثيراً ما يشكو الطفل من ألم في بطنه، تختلف درجاته من حالة بسيطة لا تستمر أكثر من دقائق إلى حالة أشد تطول مدتها، وإليكِ عزيزتي الأم أهم أسباب الآم البطن وتقلص الأمعاء لدى أطفالك:-





1 . التهاب اللوز والنزلة الحلقية من أهم أسباب آلام البطن في فترة الطفولة، وهي نتيجة احتقان الغدد والأنسجة الليمفاوية الموجودة في جدار الأمعاء، وحولها في تجويف البطن.





2. ديدان البطن المعوية، أو التهاب الزائدة الدودية..يصعب أحياناً تشخيصها في سن الطفولة، وهي تبدأ عند الطفل حول السرة قبل أن تتمدد في الجانب الأيمن للبطن.





3 . الانسداد المعوي سواء كان نتيجة تداخل الأمعاء في بعضها، أو بسبب اختناق فتق إربي.. وهذه الحالات تسبب أقصى درجات الآم البطن، ويصطحبها قيء شديد وهبوط عام للطفل وشحوب في لونه وإمساك.





4. النزلة المعوية والنزلة القولونية يصاحبهما قيء وإسهال والمغص الناتج عن تقلصات الأمعاء أو القولون.





5. الالتهاب الكبدي الوبائي ومنه يشكو الطفل من آلام في البطن مع قيء قبل ظهور الصفراء في الجسم أو العين.





6. التهابات المسالك البولية والخصي وهي تؤدي لتقلصات في الحالب آو آلام أسفل البطن في المثانة.





7. الالتهاب الرئوي والالتهاب البلوري، ويظهر ألم في البطن مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم قبل ظهور السعال، وقبل تشخيص مكان الالتهاب الرئوي في الصدر.





8. السعال القوي يسبب أحياناً آلاماً في عضلات البطن، كما أن القيء الشديد يسبب أيضاً الألم نفسه.





9. الفتق.. وينتج عنه آلام في البطن حول السرة تظهر بعد سن المشي؛ حيث تقوى عضلات جدار البطن، وتبقى منطقة الفتق ضعيفة مسببة آلاماً بعد اللعب والجري والمجهود .



