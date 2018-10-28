فساتين زفاف بقصات مميزة من الظهر (صور)

فستان الزفاف يعكس جمال واناقة المرأة في حفل زفافها فكما انكِ تركزين عزيزتي على قصات الفستان من الامام يجب ان تظهري جماله من الظهر باختيار القصات المناسبة لكِ.





الفساتين المطرزة بـ الدانتيل بشكل كامل من الخلف، مع أزرار في المنتصف، هي الأشهر في ما يتعلق بتصاميم فساتين الظهر للـ زفاف، بخاصة وأنها تمنح المرأة شكلًا لطيفًا لجسدها، وعادة ما تكون الفساتين بتصميم حورية البحر، أو الفساتين التايبست.





يمكنكِ اختيار فتحة الظهر على شكل V حتى يبدو ظهركِ أطول وأكثر نحافة، للصبيّة صاحبة الوزن المتوسط، مع رسومات الدانتيل البارزة، وهنا ستعتمدين على طرحة بطبقة خفيفة حتى لا تخفي جمال الفستان من الخلف.





إذا كنتِ لا تفضلين الدانتيل، فلِمَ لا تعتمدين على التول الشفاف، الذي يكون أكثر جرأة، لأنه سيكشف عن الكثير عن مفاتنكِ، مع تطريزات الورود البارزة كمثال، المتناثر على الأطراف، لاطلالة غاية في الرقة.





أما الفستان المنفوش، فالأفضل أن تعتمدي فتحة ظهر بسيطة، بشرط أن تكوني من الصبايا صاحبات جسم الساعة الرملية، أو الكمثرى، حتى تتجنّبي الظهور بوزن زائد مع هذا الموديل.



