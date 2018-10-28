شاهد.. هبوط أرضي يبتلع امرأتين في قطر

انشقت الأرض وابتلعت سيدتين كانتا تقفان على رصيف طريق بمدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، أظهر السيدتين وهما تقفان على رصيف وتتحدثان بهدوء قبل أن تنهار الأرض فجأة تحتهما وتسقطا في هوة عميقة بشكل مروع، أثار رعب

المارة وأصحاب المتاجر القريبة، لكنهم هرعوا مع ذلك إلى الفجوة لمساعدة السيدتين ومحاولة إخراجهما من الحفرة التي كادت تقضي عليهما.

ووفق مصادر إعلامية فإن السيدتين أصيبتا بجروح طفيفة جراء الحادث الذي اكستحت مشاهداته منصات التواصل الاجتماعي.