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خلطات منزلية لعلاج تقصف الشعر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:46 ص
خلطات منزلية لعلاج تقصف الشعر
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تعانين من تقصف الشعر، وجفافه، حاولي عزيزتي تجربة هذه الخلطات لعلاج هذه المشكلة، والحصول على شعر انسيابي ناعم وصحي:-

خليط الزيوت الطبيعية
- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز
- ملعقة كبيرة من زيت الجوز الهند
اخلطي المكونات مع بعضها، وضعي المزيج في المايكرويف لمدة دقيقتين، ثم أخرجيه.
ضعي الخليط على شعرك، ويفضل أن يكون رطبا حتى تتفتح المسام لتغذية فروة الرأس، ثم ضعي غطاء الشعر البلاستيكي.
اتركي الماسك على شعرك لمدة 45 دقيقة.
اشطفي شعرك بالماء والشامبو.

خليط زيت الزيتون وصفار البيض
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- بيضة واحدة
- 2 ملعقة كبيرة زيت الخردل
- ملعقة كبيرة مايونيز
اخلطي المكونات مع بعضها البعض.
ضعي الخليط على بشرتك، واتركي الماسك لمدة 30-45 دقيقة.
أزيلي الخليط بالماء والشامبو.
كرري الماسك مرة أسبوعيا، لتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف.
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