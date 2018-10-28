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البطاطس تسجل 10 جنيهات اليوم الأحد في أسواق الإسماعيلية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:27 ص
البطاطس تسجل 10 جنيهات اليوم الأحد في أسواق الإسماعيلية
بطاطس - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، ارتفاع في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 9 الي 10 جنيهات للكيلو، والبسلة الخضراء 15 جنيها للكيلو، والطماطم ما بين 7 إلى 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، البامية 5 جنيهات، الليمون ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، الخيار 5 جنيهات، الثوم 10 جنيه، وفلفل السويس 8 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 9 جنيهات، والفلفل البلدي 7 جنيهات، والجزر 9 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
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