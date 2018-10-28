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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الوصل الإماراتي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:47 ص
مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الوصل الإماراتي
الاهلي
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علي نبوي
 

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الوصل الإماراتي في ذهاب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-


حراسة المرمى : محمد الشناوي


خط الدفاع : ساليف كوليبالي - أحمد علاء - أيمن أشرف - محمد هاني


خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - حمودي


حط الهجوم : مروان محسن - صلاح محسن

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