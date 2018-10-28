الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 28 والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18، ومطروح العظمى 26 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 29 والصغرى 16، وقنا العظمى 31 والصغرى 17، وأسوان العظمى 32 والصغرى 18.