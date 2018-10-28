شاهد.. وصلة رقص لـ إليسا في عيد ميلادها (فيديو)





شاركت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لها خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ46.

وظهرت إليسا خلال الفيديو وهي ترقص برفقة مجموعة من أصدقائها في أجواء من السعادة والمرح.





كان ضمن ضيوف الحفل صديقها وديع النجار، الذي ترددت العديد من الشائعات عن ارتباطهما، كذلك الماكير بسام فتوح.





يذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية، كما أعلنت من خلالها إصابتها بالسرطان والشفاء منه.