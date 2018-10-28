ويليان: التسجيل في مانشستر كان مذهلا.. وتشيلسي لا يخشى أي فريق

كشف النجم البرازيلي ويليان، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه يعرف مدى أهمية اللعب في المباريات الكبيرة والتسجيل في الدقيقة الأخيرة، مشيرًا لأن التسجيل ضد مانشستر يونايتد كان أمرًا مذهلاً.

وقال ويليان خلال تصريحات صحفية: "نحنُ لا نخشى مواجهة أي فريق في الدوري الإنجليزي، والسبب في ذلك هو ساري وما يفعله لأجل الفريق، لدينا فريق سيقاتل حتى النهاية وأنا متأكد أننا سنخرج بشيء من الموسم".

وواصل: "لقد كانت إنطلاقتنا جيدة للغاية، لقد لعبنا كرة قدم جيدة، الطريقة التي يعمل بها [ساري] وفهمه لكرة القدم وإصراره على تقديم أسلوب لعب جميل هو ما جعل تشيلسي يصل إلى ما وصل إليه حالياً، لقد منحنا المزيد من الفرص لإظهار قدراتنا أكثر".

واختتم بقوله: "لا أحب إنتقاد المدربين السابقين لتشيلسي فكل شخص له فلسفته الخاصة، ولكن ساري مُختلف؛ إنّه إيجابي أكثر وذكي وأعتقد أننا سنحقق شيئاً بنهاية الموسم الحالي".