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"التعليم" تفجر مفاجأة بشأن المدرس المعتدي على الطلبة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:18 ص
التعليم تفجر مفاجأة بشأن المدرس المعتدي على الطلبة
وزارة التعليم
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وكشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن مفاجأة بشأن فيديو اعتداء المدرس على الطلبة بالضرب وبألفاظ خارجة.

وأوضح عمر في تصريحات تليفزيونية، أنه تم فصل هذا المدرس منذ 8 سنوات، منوهًا إلى أن الوزارة ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضده، وأن هناك حملة ستخرج غدًا لإغلاق "السنتر" وإغلاق "سناتر" منطقة مصر الجديدة مشددًا على أن الوزارة بصدد إصدار قانون يجرم الدروس الخصوصية لتصبح جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.

وتابع، "أي حد هيمتهن مهنة التعليم من غير رخصة ده هيتسجن، لأننا بصراحة مش هنضحي بأولادنا ونسيبهم لناس تعليمهم غلط".

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