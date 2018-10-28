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الفيحاء يؤكد على صحة مواجهة "كنو" أمام النصر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:41 ص
الفيحاء يؤكد على صحة مواجهة كنو أمام النصر
عبدالله كنو
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عمر عبد العزيز
 

أكدت إدارة نادي الفيحاء السعودي، على صحة مشاركة لاعب الفريق الأول عبدالله كنو في لقاء النصر، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن اللاعب تحصل على بطاقتين صفراويتين فقط قبل مواجهة النصر.

 

وأوضح محمد الدهش المشرف العام بنادي الفيحاء صحة مشاركة اللاعب عبدالله كنو في لقاء النصر أمس حيث حصل اللاعب على بطاقتين صفراويتين بلقاء الهلال وأعقبتها البطاقة الحمراء، وهذا الأمر يعني سقوط البطاقة الصفراء.

 

وغاب كنو عن مواجهة فريقه في الجولة الثانية أمام الشباب، بعد تعرضه للطرد في مواجهة الهلال في افتتاح دوري كأس محمد بن سلمان.

 

وكشف الدهش أن كنو حصل على بطاقتين صفراويتين عقب عودته في لقائي الاتفاق والوحدة، لذلك تعد مشاركته نظامية وهم متأكدين من سلامة موقفهم.

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