مايكل هيجنز يفوز بفترة ولاية ثانية كرئيس لـ أيرلندا

فاز رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجنز، السبت، بفترة ولاية ثانية كرئيس للبلاد، بعد عملية تصويت شهدت نسبة إقبال ضعيفة.





وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن هيجنز، البالغ من العمر 77عاماً، فاز بنسبة 55.8% فى التصويت الذى تم أمس الجمعة وشهد منافسة بين 6 مرشحين، مضيفةً أن وسائل إعلام محلية قدرت نسبة الإقبال على التصويت بأقل من 45% وهى تُعد الأقل بالمقارنة بالانتخابات المماثلة فى السابق.





ونقلت الشبكة عن هيجنز قوله بعد الفوز "إن الرئاسة لا يسيطر عليها شخص واحد فقط بل هى للشعب الأيرلندي"، مضيفًا "سأكون رئيساً للجميع، لمن صوت لى ولمن لم يصوت لى، وحصل المرشح المنافس لهيجنز، رجل الأعمال بيتر كيسي، على نسبة 23.3% فى عملية التصويت.





وكانت صحف محلية قد سلطت الضوء، فى وقت سابق اليوم، على احتمالية حصول هيجنز على فترة ولاية ثانية كرئيس للبلاد بنسبة ساحقة، وسط استمرار عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية.



